Els Mossos busquen una dona que queda amb homes per Tinder, els droga i els roba

La estafadora de Tinder en Barcelona, ofrece sexo a hombres y les roba: "Echó algo en mi bebida y desvalijó mi casa" https://t.co/gfaRIRNQcI — El Periódico (@elperiodico) 30 de gener de 2019

Els Mossos d'Esquadra busquen una dona que queda amb homes a través de l'aplicació de cites Tinder, els porta a casa seva i després els roba els diners i els objectes de valor, segons ha avançat el diari El Periódico i ha confirmat la policia. Segons ha explicat al diari una víctima, la dona el va drogar amb algun tipus de substància.De moment hi ha tres denúncies que coincideixen en el relat: després de quedar a través de Tinder per a una primera cita, l'home es desperta a casa seva i s'adona que la dona ha marxat i que li ha robat, després que li hagi administrat alguna substància que anula la seva voluntat.. En els tres casos els denunciants donen la mateixa descripció de l'autora dels fets."Em vaig despertar amb dificultat a les 12 i mitja de la nit a casa meva. Ella s'havia emportat 1.000 euros, el meu iPhoneX, l'iPad, diverses targetes bancàries i altres objectes de valor", explica un dels homes que ha estat víctima de Tatiana, coneguda com Tati. La noia és "petita, morena, amb el cabell molt llarg i amb tres tatuatges de papallones a l'espatlla esquerra".

