L'empresari ultra Karl Jacobi trenca amb la seva candidatura a Barcelona

Serias divergencias en el ideario y principios básicos del programa electoral con el partido NOSOTROS han llevado a Karl Jacobi a presentar su renuncia a la candidatura de Barcelona con dicha formación y a optar por otra suya independiente.#jacobialcalde #Barcelona #tabarnia — Karl Jacobi (@KarljacobiCat) 30 de gener de 2019

Karl Jacobi, l'empresari alemany que va esbroncar Roger Torrent, ha decidit trencar amb el partit Nosotros i presentar-se a l'alcaldia de Barcelona amb una altra candidatura. A través de Twitter, Jacobi explica que ha tingut "serioses divergències amb l'ideari i els principis bàsics del programa electoral" de la formació, el que li ha portat a presentar la seva renuncia i a optar per una altra candidatura "seva independent". Entre les etiquetes que acompanyen la piulada hi ha la de Tabarnia.Jacobi volia concórrer a les eleccions municipals amb el lema "Ordre i justícia" amb el partit Nosotros-Partit de la Regeneració Social, que va fundar Óscar Berman, exregidor de Palafolls del PP. Berman va ser expulsat del partit per haver dit que l'alcaldessa Ada Colau hauria d'estar "netejant el terra".

