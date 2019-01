PORTADES «Olé!», «vendaval», «campió»: la premsa no escatima elogis a la gesta del Barça

El Barça tornarà a disputar unes semifinals de la Copa del Rei. Aquest vespre, el Rei de Copes ha remuntat al Camp Nou el 2-0 de l'anada amb un autèntic partidàs. Els pesos pesants del conjunt blaugrana, que també ha hagut de saber patir, han fet el que havien de fer i han guanyat al Sevilla per un rotund 6-1. Podeu llegir la crònica aquí. A part del ritme demolidor que ha orquestrat Messi com a mestre de cerimònies, els de Pablo Machin també han topat amb un majestuós Cillessen a la primera part. Coutinho -que ha tornat a somriure-, Rakitic, Sergi Roberto, Suárez i Messi han estat els autors de les sis dianes del Barça. Arana ha marcat pels andalusos.La premsa, tant generalista com esportiva, no ha escatimat elogis a l'actuació del Barça i ho han col·locat a les seves portades. Us en fem un recull:

