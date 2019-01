Torra s'acomiadarà demà dels presos a Brians 2

Quim Torra s'acomiadarà demà dels presos a la presó de Brians 2, abans que se'ls emportin cap a Madrid per començar el judici de l'1-O. Tal com ha avançat RAC1 , la Generalitat vol donar màxima transcendència al procés judicial, i és per això que el president farà aquesta visita i demanarà assistir a les qüestions prèvies al Suprem. Aquest, doncs, serà l'últim contacte directe del president amb els acusats abans del judici.A banda d'acomiadar-se'n personalment, Torra ha fet crides a acompanyar els presos i donar-los suport abans del seu trasllat a les presons espanyoles. Ha destacat que volen "plantar un mirall immens davant dels poders de l'Estat". En un acte solemne ahir als Pati dels Tarongers, va ressaltar que el judici serà "el més gran altaveu de la reivindicació de la justícia, la democràcia, els drets civils i les llibertats".Tot plegat quan encara no hi ha data fixada per l'inici del judici. En un principi havia de començar la setmana del 5 de febrer, tot i que a dia d'avui també es contempla que comenci el dia 12. L'argument del Suprem per no anunciar encara el començament del judici és que hi ha més de 1.800 folis i desenes de testimonis, i l'alt tribunal ha de notificar necessàriament quins d'aquests accepta abans de fixar la data. Un cop hagin fet aquest pas i ho hagin notificat a les parts, és quan es pot assenyalar la data del judici i les sessions previstes. La llei no preveu poder-ho fer abans i tampoc estipula un termini mínim entre que s'assenyala el judici i comença.

