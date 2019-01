VÍDEOS Avui fa 25 anys que es va cremar el Gran Teatre del Liceu

Tal dia com avui de l'any 1994, ara fa 25 anys, un incendi va destruir totalment el Gran Teatre del Liceu. Recordem l'efemèride amb un vídeo que va publicar el mateix teatre per commemorar els 15 anys de la seva reobertura. També podeu gaudir d'aquest magnífic reportatge publicat el 2015 per NacióDigital sobre les entranyes del teatre, que es va reconstruir amb la implicació de totes les administracions.



El programa de televisió Salvados va emetre un reportatge que, en una mena de judici paral·lel, posava en qüestió la versió oficial i donava a entendre que potser a algú li va interessar cremar-lo i reconstruir-lo. El podeu recuperar aquí i treure'n (o no) conclusions.

