Colau obre la porta a pactar amb ERC després de les municipals

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha obert aquest dimecres a la possibilitat de pàctar amb ERC després de les eleccions municipals. "Tant de bo, hem de poder fer pactes de ciutat, i no de partit", ha afirmat Colau, entrevistada a la televisió municipal, Betevé L'alcaldessa ha precisat que també espera poder entendre's amb el PSC, i ha volgut deixar sobre la taulada de tots dos partits la pilota de la decisió de pactar-hi o no, quan ha assenyalat que tant republicans com socialistes tenen com a alternativa alinear-se "amb el PDECat" o "amb el 155".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor