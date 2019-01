Bany i remuntada vibrant del Barça al Camp Nou (6-1)

Cillessen aturant el penal aquest vespre al Camp Nou. Foto: FCBarcelona

El Barça tornarà a disputar unes semifinals de la Copa del Rei. Aquest vespre, el Rei de Copes ha remuntat al Camp Nou el 2-0 de l'anada amb un autèntic partidàs. Els pesos pesants del conjunt blaugrana, que també ha hagut de saber patir, han fet el que havien de fer i han guanyat al Sevilla. A part del ritme demolidor que ha orquestrat Messi com a mestre de cerimònies, els de Pablo Machin també han topat amb un majestuós Cillessen a la primera part. Coutinho -que ha tornat a somriure-, Rakitic, Sergi Roberto, Suárez i Messi han estat els autors de les sis dianes del Barça. Arana ha marcat pels andalusos.Valverde ha sortit amb tota l'artilleria. No podia ser d'una altra manera. I aquest canvi respecte a l'alineació que va saltar sobre la gespa a Sevilla set dies enrere s'ha notat des del principi. Messi -oh, sorpresa!- ha monopolitzat la creació ofensiva del Barça. Quan l'equip encara estava en procés de madurar el partit, s'ha topat amb un caramel de la defensa visitant en forma de penal clar a l'astre argentí. L'encarregat de xutar, però, no ha estat el 10 blaugrana. Ha entomat el repte Coutinho. El brasiler no ha fallat. Primer objectiu complert abans dels quinze minuts. 1-0. 1-2 en el marcador global de la eliminatòria. Tota una vida per endavant.En els següents minuts, el Barça s'ha fet encara més gran i els de Machin no han pogut fer res més que recular i protegir-se. Messi ha continuat operant i dirigint l'orquestra catalana i, poc després del quart d'hora de matx, ha estat a punt d'arribar el segon gol. En un primer moment Soriano i després Kjaer ho han impedit.Malgrat el domini blaugrana, el Sevilla ha sabut superar l'estat de shock i ha fet lluir Cillessen amb una aturada magistral. El protagonisme del porter holandès no ha acabat aquí, ja que en la prolongació de la jugada, Piqué ha comès penal. I Jasper Cillessen s'ha tornat a fer enorme, ha omplert la porteria i ha aturat el llançament.



I digne de les millors ocasions, el ritme del partit ha esdevingut frenètic. La primera resposta del Barça ha arribat des dels peus de Messi. El xut sec de l'argentí, però, l'ha aturat amb solidesa Soriano. Esperonats pel salvador Cillessen, els blaugrana han fet una passa més endavant i han igualat l'eliminatòria a la mitja hora de joc. Arthur ha demostrat perquè està cridat a ser un migcampista clau en els propers anys de la història dell Barça i ha habilitat Rakitic amb una meravellosa passada entre línies. El croat només ha hagut d'impactar la pilota amb la punta dels dits. Tan sols li ha calgut desviar-la i, gairebé a càmera lenta, l'esfèrica ha creuat la línia de gol. 2-0. 2-2 en el global.

L'inici del segon període ha estat calcat al primer. El Barça no ha volgut cedir la iniciativa al Sevilla i ha imprès un ritme fulgurant. De fet, abans del minut 10 el pas a les semifinals ja estava gairebé encarrilat. Primer ha estat el torn de Coutinho que, amb un remat de cap ferotge, ha fet el tercer. El brasiler ha tornat a somriure. I un parell de minuts després, Messi ha decidit que el protagonista fos Sergi Roberto. L'argentí ha arrossegat tres defensors sevillans i, amb la classe que el caracteritza, ha cedit la pilota al lateral de Reus, que ha definit amb un xut creuat impecable.El Barça no ha abaixat el ritme, però el Sevilla tampoc estava disposat a vendre barata la seva pell. Els de Machin no han abaixat els braços i al minut 68 han tornat a aparèixer per recordar que ells també hi eren. Ho han fet a través d'Arana, que ha batut Cillessen amb un xut potent.Els darrers minuts del partit han estat estranys. El Sevilla no ha transmès una sensació de perill tan intensa com es podia preveure després del gol. De fet, les ocasions més clares han tingut lloc al costat extrem de l'àrea del Barça. Messi ha tingut dues oportunitats -una d'elles claríssima- per fer el cinquè, però fins i tot els genis s'equivoquen i ha errat totes dues.I el que no semblava aconseguir fer l'argentí, ho ha fet Suárez. L'uruguaià ha sentenciat el partit al 89. Ara bé, el partit encara no havia acabat, faltava el gol de Messi. I aquest ha arribat de la millor manera, per tancar el partit i després d'una jugada impressionant a l'abast dels més brillants.

