Més que una vaga

La cita és la setmana que ve. La Intersindical-CSC ha convocat una vaga amb motivacions laborals però que difícilment es pot desvincular del context polític i social del país, marcat pel judici al Tribunal Suprem . Darrerament passa amb gairebé tot que costa separar les coses. Els drets (tots) estan amenaçats i els aparells de l'Estat -controlats o no- no tenen manies a reprimir els que qüestionen el règim del 78, vinguin d'on vinguin. El darrer cas el vam veure ahir a Euskadi. Als companys del diari Gara els acusen de ser "successors ideològics" d'Egin , que a finals dels 90 va fer tancar el jutge Baltasar Garzón per una suposada relació amb ETA que mai va poder demostrar. Doncs ara, com que el rotatiu basc té una ideologia similar al que tenia el que van fer tancar, i malgrat que les empreses editores no tenen res a veure, els reclamen un deute de 3 milions amb la Seguretat Social. Tant li fan els fets. Ja va passar quan, cinc anys després de tancar Egin, un altre jutge de l'Audiència Nacional, Juan del Olmo, va fer tancar Egunkaria. Es va basar en uns papers d'ETA que parlaven d'"un diari". El 1998, el "diari" era Egin, i cinc anys després era Egunkaria, malgrat la forma singular que usava l'organització armada. Els dos tancats i tal dia farà un any.Explico això dels diaris perquè ens ajuda a entendre quin és el context i com ha anat la instrucció de l'1-O al Suprem. I quin és també el context de les relacions laborals i la lluita sindical, a la qual la sortida injusta de la crisi dona tot el sentit. La vaga de la Intersindical-CSC té el suport de la USTEC, sindicat majoritari a l'ensenyament, i també de JxCat, ERC, CUP, Òmnium i l'ANC. L'acció impulsada pel sindicat independentista és, de fet, la primera acció contundent i unitària del bloc republicà en més d'un any.El seu èxit -que passa per la implicació i el compromís col·lectiu ampliant els suports- ha de ser una demostració de vigor del moviment. De vigor, de coherència i de capacitat de sobreposar-se a la manca d'unitat estratègica, que fan evidents el congrés de la Crida i la conferència de Junqueras, connotats pel partidisme, o la moció de la CUP sobre la via unilateral , que té més a veure amb l'ànim de posar en contradicció els (suposo que encara) companys de viatge que amb el de fer-la efectiva.L'independentisme ha de ser capaç de donar respostes unitàries i també de dotar-se d'eines pròpies en tots els fronts. La Intersindical-CSC, que és a les portes d'experimentar un fort creixement a les eleccions sindicals en àmbits com ara l'Administració, és en aquest camí, però necessita complicitats per part de tots els actors. Per tenir capacitat d'organitzar amb èxit una vaga general i per posar-ho més difícil a qui, com ahir van fer CCOO i la UGT apel·lant a unes inconcretes accions "de perfil propi" , tal com explica, vulgui fugir d'estudi de considerar els drets (tots els drets) com una única lluita. A la galàxia independentista, Òmnium és qui millor ho ha sabut llegir fins ara, a través de campanyes com la de les lluites compartides. Sobre el judici al Suprem, les retallades de drets i la preocupant indiferència que generen, per cert, en àmplies capes de la societat espanyola us aconsello tres opinions amb enfocaments diversos: la de la veu de Nació i les de. Avui escoltarem una apologia de la pulsió autoritària. El líder del PP, Pablo Casado, ve a Catalunya i hi visitarà les dues places fortes del partit: Badalona i Tarragona. Tornarem a parlar del 155. Donarà motius per anar a la vaga.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

I mentrestant, el Govern ha de seguir amb el seu dia a dia. La sortida d'Elsa Artadi, fins ara consellera de la Presidència i portaveu, per ser candidata a Barcelona és imminent. Meritxell Budó, alcaldessa del PDECat a la Garriga i molt implicada a la Crida, sembla destinada a prendre'n el relleu. Però no a ser portaveu. us explica en exclusiva com s'ho vol fer Torra. Veurem també què hi diuen els seus socis d'ERC. Pere Aragonès intenta desencallar la negociació del pressupost amb els comuns. Els separa l'increment de la pressió fiscal. Es dona, però, una curiosa contradicció. Els votants de la formació d'Ada Colau no són partidaris d'incrementar-la, i els de la que lidera Oriol Junqueras sí que ho veurien bé. Deu ser allò de no actuar per electoralisme sinó per on penses que és l'interès general... No us perdeu aquest tema de dades deque us ho explica.Passar del cel a l'infern. De les passarel·les, les revistes de moda i els contractes milionaris a Nova York a dormir en un caixer a Barcelona o a cases d'amics. És el que li ha passat a l'exmodel catalana Nastasia Urbano, que va destacar i enriquir-se als 80 i ara sobreviu com pot i amb un estat d'ànim que no és pas el millor. A El Periódico,Ahir us explicava com els comuns promouen mitjans d'informació propis -és a dir, controlats per la direcció del partit- pels seus militants "contra la desinformació dels mitjans". Els mitjans potser no els tracten tan bé com ells voldrien (la gran majoria opten per informar i punt) però el cert és que ells tampoc van sobrats d'originalitat. La seva portaveu Jéssica Albiach ha concedit en les darreres setmanes diverses entrevistes, però ni els pressupostos, la judicialització del procés o la situació interna del partit han merescut el titular. A principis de desembre va fabricar una idea, que Sánchez acabarà com Susana Díaz si no escolta Catalunya, i ha estat triada almenys per quatre mitjans. O potser és que la frase és molt enginyosa. Els primers a posar-la de titular en una entrevista van ser, el 7 de desembre . Després va venir El Periódico en l'edició del dia 8 de desembre (el 7 al vespre, en la digital). El va seguir Público el 20 de gener i finalment ha estat l'Ara aquest 29 de gener el que ha tornat a triar el mateix títol. Si volien que la idea quedés, ho han aconseguit!Tal dia com avui de l'any 1994, ara fa 25 anys, un. Recordem l'efemèride amb un vídeo que va publicar el mateix teatre per commemorar els 15 anys de la seva reobertura. També podeu gaudir d'aquest magnífic reportatge publicat el 2015 persobre les entranyes del teatre, que es va reconstruir amb la implicació de totes les administracions. El programa de televisió Salvados va emetre un reportatge que, en una mena de judici paral·lel, posava en qüestió la versió oficial i donava a entendre que potser a algú li va interessar cremar-lo i reconstruir-lo. El podeu recuperar aquí i treure'n (o no) conclusions.Avui compleix 63 anys l'expresident de la Generalitat. Ara està retirat de la primera línia (i inhabilitat per la justícia pel 9-N) i observa inquiet els moviments polítics a l'espai neoconvergent. No veu amb una gran simpatia la Crida (ell va estar molt implicat en el naixement del PDECat i pateix perquè quedi arraconat) però evita tant com pot marcar distàncies públicament amb Carles Puigdemont i Quim Torra. Mas es va iniciar en política de ben jove a l'administració Pujol, i després d'un breu pas per l'empresa privada (al grup empresarial de la família Prenafeta) va convertir-se en regidor a l'Ajuntament de Barcelona. D'allà, a la Generalitat de nou, on va ser conseller d'Obres Públiques, d'Economia i conseller en cap, el 2001, quan Pujol el va designar successor. Després de set anys a l'oposició va arribar a la presidència en les eleccions del 2010. Aquest documental va retratar el backstage de les últimes hores d'aquella campanya.

