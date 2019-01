La Crida troba lògic que els partits la percebin com una «amenaça»

El secretari general de la Crida, Antoni Morral, ha reconegut aquest dimecres que "és lògic" que alguns partits puguin veure aquesta iniciativa "com una amenaça que no és", en referència a les discrepàncies amb alguns membres del PDECat pel paper que pugui tenir l'organització en el mateix espectre polític. Morral ha considerat comprensible el "recel" perquè són "una cosa nova i diferent" i "plenament compatible" amb un partit polític. "Els partits tenen el paper de construir models de societat i nosaltres el de construir models de país". El secretari general de la Crida també ha lamentat que "alguns confonguin la unitat amb les llistes electorals" i ha considerat que "aquest és només el final del trajecte", ja que la unitat "es forja dia a dia".En aquest context, el secretari general de la Crida ha reconegut que "hi ha molta feina per fer i és titànica" però ha assegurat que el fet que hi hagi "tantes organitzacions com estratègies" dóna encara més sentit a la Crida. "Volem teixir la unitat, trobar acords i consensos. Som una organització transversal i amb perfils ideològics molt diversos", ha destacat Morral. En aquest sentit, ha considerat que aquest tret precisament és el que els "legitima" i els "dóna fortalesa" per trobar una estratègia compartida "per avançar fins al que la ciutadania va votar l'1-O".D'altra banda, Morral ha negat que tinguin previst presentar-se a unes eleccions de moment, i ha assegurat que aquesta seria "la parada final del camí" que és "forjar la unitat". En aquest sentit, Morral ha explicat que la Crida és, jurídicament, tant una associació com un partit polític. "Els nostres associats estan considerats 'socis' de l'organització, i tenim un partit polític instrumental per fer servir quan es consideri, si es considera, en les eleccions que es consideri", ha aclarit Morral.El secretari general també ha assegurat que preveuen començar a fer reunions amb totes les forces polítiques i socials "sense cap discriminació, fins i tot amb qui no comparteix el mandat de l'1-O". En aquest sentit, ha remarcat que comencen "a fer els primers passos avui" però que s'han de "presentar al país".En referència a la possibilitat que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que també forma part de la direcció política de la Crida, es presentés a l'alcaldia de Barcelona, Morral ha assegurat que "seria una bona candidata i una bona alcaldessa". D'altra banda, el secretari general ha evitat valorar una possible candidatura de Jordi Sànchez –president de la Crida– als comicis europeus, ja que ha considerat que "primer se li hauria de preguntar si hi estaria disposat".

