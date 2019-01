L'Estat desenterra un deute d'«Egin» per intentar tancar «Gara»

El diari Gara haurà de pagar tres milions d'euros per un deute d'Egin, un dels periòdics bascos que va tancar Baltasar Garzón. Hisenda considera Gara el seu "successor ideològic" i, per això, li exigeix el pagament de mig milió d'euros cada sis mesos fins que eixugui la quantitat que reclama Hisenda.El diari abertzale ha sortit al pas aquest dimecres i ha demanat públicament "suport" a institucions, partits i societat civil per afrontar un deute "extremadament injust". El director de Gara, Iñaki Soto, ha qualificat l'acció de l'Estat com "un espoli i un atac a la llibertat de premsa" i ha detallat que, l'any 2003, qui en aquell moment era jutge de l'Audiència Nacional, "ens va donar 15 dies per a pagar aquest deute d'Egin 4,7 milions d'euros o tancar".Soto ha indicat que, des de llavors, han "aguantat" quinze anys en una situació de suspensió de pagaments i preparant-se "per a aquest moment", la qual cosa no treu que suposi "un cop dur" que caldrà "administrar amb serenitat i intel·ligència".En la declaració feta des de la redacció del diari, després d'incidir que abonar el deute d'Egin és "absolutament injust", ja que la Justícia "el va tancar il·legalment, va empresonar als seus responsables durant una barbaritat de temps en condicions terribles, després va arruïnar el seu patrimoni i va decidir venir per nosaltres", el director de Gara ha afirmat que, el 2019, "a Euskal Herria només una minoria autoritària i marginal pot voler el tancament de mitjans de comunicació o la fallida forçada d'una empresa que dona treball de manera directa i indirecta a més de 200 treballadors". Soto ha incidit que es tracta d'"un despropòsit" i, per això, ha demanat "empara" a les institucions i "suport" a la societat basca.

