El PSC proposa que l'addicció a les noves tecnologies s'incorpori al pla contra les drogues

Que l'addicció al joc i a les noves tecnologies s'incorpori al pla contra les drogues de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la proposta que el PSC presentarà aquest dijous a la comissió de Salut del Parlament per donar resposta davant del 24% de joves d'entre 15 i 22 anys que es calcula que tenen problemes d'addicció a les TIC o els videojocs i que por tenir una afectació sobre la seva relació amb la família, el grup d'amics, l'estudi o la son.Es tracta, argumenten els socialistes, de les anomenades addiccions sense substàncies, que poden derivar en "aïllament, irritabilitat, pèrdua d'hores de son i baix rendiment laboral i escolar". Els socialistes sol·licitaran que s'elabori un estudi d'àmbit territorial sobre la seva incidència i que es determinin les necessitats de tenir unitats d'experts per atendre la situació. Els professionals, apunten des del grup parlamentari, fan una distinció entre tres graus de l'escala de dependència: "Ús, abús i dependència". Un ús abusiu, apunten, porta a la persona a investir cada vegada més hores en aquesta activitat i "abandona les activitats familiars o socials".La proposta dels socialistes també alertarà d'un augment de les addicions als jocs on-line. De fet, destaquen que la unitat de joc patològic de Bellvitge ha detectat que entre els anys 2015 i 2017 les addicions d'aquest tipus entre els menors de 26 anys s'ha incrementat del 10,3% al 21%. Per aquest motiu, la proposta del PSC inclourà la limitació de les loteries que tinguin "un alt potencial addictiu per la seva immediatesa", com ara la "loto ràpid", així com incrementar les tasques d'inspecció en els llocs de venta per garantir la protecció dels menors.El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha demanat la prohibició dels anuncis de joc durant l'horari protegit, així com que no hi apareguin persones famoses en aquest tipus de publicitat. Segons el CAC, els anuncis d'aposten suposen el 45% de la publicitat d'una retransmissió esportiva de ràdio i el 20% de la publicitat d'un partit de futbol.

