ICL envia des de Catalunya als EUA un vaixell de 40.000 tones de sal de desgel

ICL Iberia està traslladant al Port de Tarragona sal de desgel de carreteres per enviar un vaixell d'unes 40.000 tones de capacitat a la costa est dels EUA, en plena onada de fred i amb temperatures de fins a -30 graus.El 40% dels 250 camions que surten cada dia del Bages carregats de sal de desgel van al port de Tarragona, per preparar el vaixell de gran tonatge que marxa els propers dies cap als EUA. Des d'allà se subministrarà la sal cap al nord de l'estat de Nova York, i a diferents zones mes allunyades.Segons manifesta el cap de vendes de sal d'ICL Iberia, Ramon Vilaseca, "la sal de desgel destinada als EUA és d'una granulometria diferent que la que s'envia a Europa". "Els grans de sal que es distribueixen al continent americà són de menys de 12 mm mentre que la que s'envia a Europa és de menys de 5mm de manera que podem donar un servei a la carta del tipus de sal", afegeix.La primera expedició de sal de desgel de carreteres als EUA es remunta a l'any 2008, i des d'aleshores s'hi han enviat vaixells de forma esporàdica en funció de la quantitat de producte produït i la meteorologia de cada hivern.El mercat americà de sal de desgel està considerat com el més important del món, amb consums que poden superar els 20 milions de tones l'any, per la duresa dels seus hiverns i el volum de les seves xarxes de carreteres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor