Convulsions al sector del cava: 9 grans marques marxen de la DO

Xavier Gramona: després de moltes reunions amb el Consell Regulador, no ha sigut possible la convivència de les etiquetes DO Cava i Corpinnat

Mas Candí va ser l'últim en afegir-se al segell de la marca col·lectiva Corpinnat. El novè celler d'una marca que ja integren Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes Representen poc escumós si parlem en termes de volum -no arriben a l'1% de les ampolles de cava del sector-, però són algunes de les bombolles amb més "marca" i prestigi del sector. Un abans i un després al sector del cava, que després de les darreres compres d'empreses per part de capitals estrangers veu com 9 de les seves empreses més emblemàtiques marxen del consell regulador per desavinences.després de mesos de converses per intentar trobar una fórmula que permeti la convivència de la marca col·lectiva dintre d’aquesta DO.Segons el comunicat de Corpinnat, "la darrera proposta d’integració que el Consell Regulador ha posat sobre la taula és inassumible per part de Corpinnat, ja que exigeix una sèrie de renúncies que qüestionen la mateixa naturalesa de la marca col·lectiva, com ara la delimitació territorial, el reglament d’ús o els controls de qualitat externs".La reunió d'aquest matí amb el president del Consell Regulador, Javier Pagés, amb els presidents de Corpinnat, Ton Mata i Xavier Gramona, només ha servit per posar de manifest el to conciliador d'ambdues parts, però en cap cas ha pogut resoldre la marxa dels integrants de Corpinnat.Segons Xavier Gramona, "després d'un any des de la primera reunió amb el Consell Regulador, no ha sigut possible la convivència de les etiquetes DO Cava i Corpinnat. Necessitem que el consumidor pugui distingir entre un cava de 3 euros i un de 100, i ara per ara no pot". I segueix comentant "que el consell regulador començi a parlar de territori i de zonificació és una gran notícia i en certa manera ens sentim una mica responsables que això passi ara".Per Ton Mata, propietari de Recaredo, "ens il·lusiona aquesta nova etapa que ens permetrà parlar de territori i d'origen. La nostra manera de treballar es mereix un nom propi que parli de llargues criances, d'ecologia i en definitiva, d'identitat". I segueix dient que "hi ha molta feina per fer i estem disposats a col·laborar amb el sector".Una de les raons principals de Corpinnat per prendre la decisió de marxar ha sigut que no puguin conviure les dues etiquetes alhora. Lamenta que la DO Cava no permeti la convivència de les marques Cava i Corpinnat, convivència que era possible fins que la DO Cava va aprovar una modificació de reglament en el darrer ple de la Junta sortint (28.08.2018) per fer-ho, precisament, incompatible.A partir d'avui els integrants de Corpinnat hauran d'imprimir etiquetes amb el segell de la marca col·lectiva i sense el de la DO Cava, tot i que les etiquetes de tot l'estoc d'escumosos qualificats que hi ha avui al mercat podran seguir denominant-se Cava.

