Calvet reconeix que el Govern va pecar d'optimisme amb la T-Mobilitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reconegut aquest dimecres que el Govern ha pecat "d'anuncis optimistes" per a l'arribada de la T-Mobilitat. No obstant això, ha responsabilitzat l'empresa SocMobilitat de l'incompliment dels terminis: "Atribuïm els retards a les dificultats de l'empresa".

"El projecte no el duu a terme la mateixa ATM, el fan empreses privades contractades per l'ATM", ha afirmat Calvet en comissió parlamentària sobre la T-Mobilitat, i ha detallat que la majoria dels subprojectes necessiten el canvi tecnològic del taquillatge, la qual cosa comporta un retard en tot el projecte.



Calvet ha explicat que han iniciat els tràmits perquè la concessionària SocMobilitat, encarregada d'implementar i gestionar la T-Mobilitat, compensi l'ATM pels retards: "L'ATM va enviar a SocMobilitat 36 avisos de retard i es van obrir set expedients de sanció, dos d'ells ferms".

Calvet va afirmar a l'octubre que la T-Mobilitat no entraria en funcionament fins al 2021 per evitar que es posés en risc la qualitat i que la prova pilot es farà aquell mateix any.

