VÍDEOS Alerta per les greus conseqüències per la salut d'aquest nou repte viral

Un nou repte viral corre per les xarxes, però si bé el 10 years challenge -que consisteix en difondre una imatge d'un mateix de fa deu anys- no té res de nociu, el CarbonChallenge és tot el contrari. Aquesta vegada, el nou desafiament consisteix en ficar el cap dins d'una bossa de carbó en pols i sacsejar-la, intentant no respirar, i després, treure el cap de nou. Aquesta pràctica és perillosa, tenint en compte que respirar carbó pot provocar greus problemes als pulmons.

