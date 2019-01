Investiguen l'assassinat d'una dona a Reus

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona a Reus. Cap a les dues del migdia, el cos policia ha rebut l'avís que un home s'havia precipitat al buit des d'un pis del carrer Argentera de Reus. Diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets on han localitzat l'home ferit, el qual ha estat atès i traslladat a dependències hospitalàries.



Una patrulla dels Mossos ha pujat al pis des d'on s'havia precipitat l'home per realitzar comprovacions dels fets, i han localitzat el cos sense vida d'una dona. De moment no es descarta cap hipòtesi per explicar els fets, entre elles la de la violència masclista, tot i que caldrà esperar a poder identificar els implicats i interrogar l'home abans d'elaborar una explicació.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra del Camp de Tarragona ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies del fet.

