Interior crearà una bossa de policies locals per assistir els municipis en cas d'urgència

El Departament d'Interior està ultimant una solució a la lentitud que suposa per als ajuntaments la incorporació de nous agents de policia local, arran de la demanda de molts municipis davant l'augment de la inseguretat ciutadana. El director general d'Administració de la Seguretat, Jordi Jardí, ha explicat que properament es crearà una bossa d'aspirants a agents que a través d'un únic procés de selecció es puguin anar formant a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), estalviant als consistoris "mesos i mesos" de procediments administratius."Quan un Ajuntament vulgui un policia el tindrà treballant al carrer en pocs mesos, reduint el temps d'incorporació gairebé a la meitat", assegura Jardí. Es calcula que des s'inicien els tràmits en un ajuntament fins que un agent de policia és al carrer passen dos anys i el Departament treballa en aquestes "formules imaginatives" perquè els temps siguin més curts en un moment en el que la inseguretat ciutadana ha augmentat en alguns territoris, amb un auge important dels robatoris a domicilis.El director general d'Administració de Seguretat n'ha avançat alguns detalls a la Junta Local de Seguretat de Mataró, que aquest dimecres posava sobre la taula les dades delinqüencials de 2018. "Comprenc el patiment de la ciutadania perquè les dades ho certifiquen", ha reconegut Jardí, que destaca que en el cas de Mataró els robatoris a domicilis han augmentat un 48%."Tenim 550 Mossos a l'escola de policia i 750 més aprovats pel Parlament, però el problema el tenim avui", s'ha lamentat Jardí davant la petició de l'Ajuntament de Mataró que, com d'altres, reclamen més agents. "Fem el que podem amb els recursos que tenim i estem buscant formules per resoldre els problemes del dia a dia", afegeix el director de Seguretat.Una d'aquestes solucions és la que el conseller d'Interior, Miquel Buch, preveu detallar als alcaldes del Maresme en una reunió programada per al 5 de febrer, i que consisteix en agilitzar els tràmits perquè "les policies local puguin incrementar les seves plantilles amb els efectius que els corresponen".Jordi Jardí ha explicat que es crearan diferents bosses de policies locals, organitzades territorialment, i que siguin d'accés pels ajuntament d'aquell territori. D'aquesta manera, cada ajuntament no haurà d'iniciar feixucs processos administratius cada vegada que necessiti un agents i el podrà incorporar més ràpidament al seu cos.En el cas concret de Mataró, a banda de felicitar-se per la mesura que vol impulsar el Departament d'Interior, l'Ajuntament prepara una nova reorganització interna de la plantilla de la Policia Local. En paraules de l'alcalde, David Bote, es tracta de que "tot allò que pugui fer un no-policia, ha dit, ho faci un no-policia per tenir els policies fent de policies".Bote no n'ha volgut donar més detalls a l'espera de poder compartir l'estratègia amb la resta de partits, però el rerefons de la proposta passa perquè algunes de les feines que es fan en el sí del cos i que actualment fan agents es puguin encarregar a altres perfils professionals per guanyar més presència policial efectiva al carrer.

