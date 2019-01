El greu error diplomàtic d'Espanya en la visita de Felip VI a l'Iraq

نتقدم بأعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علماً سابقاً لجمهورية العراق اثناء الزيارة. سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عندالمغادرة. في هذه الاثناء فأنَّ الزيارة التاريخيه تجري بشكلٍ ممتاز. pic.twitter.com/MTx0w1iDIw — Spain in Iraq (@EmbEspIraq) 30 de gener de 2019

Patinada diplomàtica d'Espanya a Iraq. Felip VI ha visitat les tropes militars espanyoles desplegades al país en una expedició no anunciada prèviament per raons de seguretat. Ho ha fet acompanyat de la ministra de Defensa, Margarita Robles. L'equip de protocol i diplomàcia del monarca espanyol, però, ha comès un error que ha obligat l'ambaixada espanyola a Bagdad a sortir al pas a Twitter.L'avió que ha aterrat a Iraq amb la comitiva governamental duia, com és habitual, una bandera d'Espanya i una altra de la República iraquiana. Ara bé, la bandera d'Iraq no es corresponia amb l'actual, era una anterior a la darrera modificació, fet que ha aixecat polseguera i ha estat tema de debat en alguns mitjans locals. L'ambaixada ha demanat disculpes i ha atribuït l'error als pilots de l'avió.

