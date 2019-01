VÍDEO Què és el «plogging», la nova pràctica ecològica que pot revolucionar l'esport?

Si et preocupa el medi ambient i t'agrada (o t'agradaria) córrer, el plogging pot ser la combinació perfecta. Es tracta d'un esport que neix a Suècia l'any 2016 i que consisteix a sortir a córrer amb una bossa d'escombraries a la mà, recollint així tota la brossa que puguis trobar mentre fas el teu recorregut.Ja hi ha molts usuaris que a través de les xarxes socials han compartit la seva experiència fent plogging (paraula que ve de l'anglès, concretament de la barreja entre running, que vol dir "córrer", i plocka upp, que en suec vol dir "recollir"). Segons recull on compte d'instagram, fent aquesta pràctica esportiva es poden arribar a cremar 300 calories, ja que combina l'exercici cardiovascular amb els esquats.

