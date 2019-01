Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats i Buhos completen el cartell de l'Strenes de Girona

Xavi Pascual, director del Festival Strenes, ha detallat la programació d'enguany. Foto: Xavier Borràs.

Aquest dimecres ha tingut lloc al Centre Cultura La Mercè de Girona la presentació, a bombo i platerets, de la cinquena edició del, en què han participat Marta Madrenas, batllessa de Girona; Carme Renedo, delegada de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Jordi Camps, de la Diputació de Girona; Xavi Pascual, director del Festival Strenes, a més d'una àmplia representació dels artistes programats i un nodrit i animat grup d'estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG. A banda dels nous talents, cal destacar que enguany s'incorpora la pujada de Sant Domènec com a nou escenari.Amb el lema "On tot comença", de l'èxit del festival ja en dóna idea el fet que l’avançament de programació que es va fer el mes de desembre, ha registrat les millors vendes d’entrades de la seva història i ha rribat a la presentació d'avui amb més de cinc mil entrades venudes, un 40% més que a la passada edició, tal com ha fet conèixer Xavi Pascual. Aquesta edició, segons el director del festival, serà la "més ambiciosa". Es faran més de 40 concerts (l'edició amb la xifra més alta), entre els quals destaquen les estrenes de nous discos com el de la israeliana Noa, Macaco, Lax'n'Busto amb el retorn de Pemi Fortuny, l'Andrea Motis així com el primer treball del cantant d'OT Alfred García. Destaca, també, La Dharma, que trenca un silenci de 10 anys amb el disc Flamarades, que es presenta a l'abril al festival i que preveu girar el nou treball arreu del territori català fins al 2020.La setena edició del festival Strenes de Girona serà la "més ambiciosa", segons paraules del director Xavi Pascual, que aquest dimecres ha anunciat tota la programació. Es faran més de 40 concerts (l'edició amb la xifra més alta), entre els quals destaquen les estrenes de nous discos com el de la israeliana Noa, Macaco, Lax'n'Busto amb el retorn de Pemi Fortuny, l'Andrea Motis així com el primer treball del cantant d'OT Alfred García.El 30 de març es donarà el tret de sortida amb l'icònic concert al terrat de l'Oficina de Turisme amb un grup que no es desvetllarà fins més endavant. Un concert que es va decidir anular l'any passat en senyal de protesta després de les detencions dels líders independentistes. S'ha ampliat la secció internacional del festival amb les presen­tacions al país de la cantant israeliana Noa i el creador de hits de finals dels noranta, Eagle Eye Cherry. I vista l'enorme convocatòria de públic que es va obtenir als concerts de la Festa Major de l'Strenes -que es duen a terme a la Plaça Catalunya- s'ha decidit continuar apostant per aquest format amb una programació de més popularitat i amb novetats estructurals que donaran més confort a l'espectador. En aquest espai s'hi celebrarà la Fira del Voluntariat de les comarques gironines i es cintinuarà donant un percentatge de la recaptació de la venda del got.El cartell complet de la nova edició comptarà amb grups i autors com Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats i Buhos, són alguns dels noms que completen el cartell, sumant-se així a altres propostes ja anunciades com l'artista israeliana Noah, la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma, entre d'altres. S'han programat més de 40 concerts i enguany s'incorpora la pujada de Sant Domènec com a nou escenari. El seu director ha explicat que és una edició "ambiciosa" que comença amb la "millor arrencada" en venda d'entrades. Els concerts de Lax'n'Busto amb Pemi Fortuny, del cantant Alfred García i Els Catarres ja han exhaurit les localitats.El festival, amb un pressupost de 500.00 euros, és sufragat amb un 55% amb la venda d'entrades –que avui mateix es posaran a la venda al web–, un 35% amb les subvencions de les administracions (Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya) i la resta amb la promoció i el mecenatges de diverses empreses. En aquest sentit, tant l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com el diputat Jordi Camps i la directora del servei territorial de Cultura, Carme Renedo, han posat en valor aquesta iniciativa i la seva tasca de promoció de la música al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor