Maragall anuncia que la meitat de la seva candidatura estarà formada per independents

ERC està en plena confecció de la llista per a les eleccions municipals amb la qual pretén conquerir l'Ajuntament de Barcelona. El seu alcaldable, Ernest Maragall, encara no ha revelat qui l'acompanyarà en aquest propòsit, però sí que ha anunciat que la meitat de persones que formaran part de la seva candidatura no provindran de cap partit, sinó que seran independents. Algun d'ell podria precisament fer el salt des de la plataforma de suport a la seva alcaldia que s'ha presentat aquest dimecres i que aplega des de l'economista Miquel Puig -que ja va anar a la candidatura de Francesc Homs al Congrés l'any 2015- a la música i compositora Carla Gordo. El diputat independent Ruben Wagensberg forma part ja de l'equip de Maragall, en el qual hi juga també un paper important la regidora Gemma Sendra."Hem de tornar l'ajuntament a la ciutat i tornar la ciutat a les persones", ha afirmat Ernest Maragall davant dels impulsors d'un manifest que reclama una Barcelona que recuperi la "il·lusió col·lectiva", que sigui capaç de "pensar en gran" i que exerceixi de capital republicana. Entre els signants del manifest de suport també hi són l'expert en educació i universitats Eduard Vallory; l'antic Director de Recerca de la Generalitat Francesc Subirada; la cineasta Isona Passola; l'empresari Josep M. Mainat; i la periodista Omaira Beltrán. També la plataforma Catalunya Sí, pilotada per l'econseller de Cultura Joan Manuel Tresserras, ha expressat el seu suport a la candidatura d'Ernest Maragall.Tots ells han esbossat una Barcelona que, asseguren, ha de ser una ciutat d'oportunitats que pivoti en un model econòmic, de coneixement i de cultura capaç de preservar la seva identitat i revertir sobre la població. Ernest Maragall ha recollit el guant en forma "d'exigència" i s'ha compromès amb tots ells a configurar una candidatura que sigui una "fotografia" de les persones que han impulsat el manifest. De fet, l'alcaldable els ha batejat com l'embrió d'un "consell de cent" que interaccioni amb el consistori i que, a més de fer aportacions, sigui "crític" amb la gestió municipal per millorar-la.Maragall ha recordat que els eixos del seu projecte per a Barcelona seran l'equitat, la llibertat, la seguretat, el bon govern i l'educació i la cultura, i que els impulsarà amb "una esperança nascuda de l'ambició" i amb "complicitat" amb la pròpia ciutadania.La conferència que aquest dimarts va fer Oriol Junqueras per marcar la pauta dels pròxims mesos, va reivindicar la Barcelona republicana com un dels motors per muscular un projecte transversal. Seguint aquest fil, Maragall ha reivindicat una "ciutat república" que passi per posar la "causa republicana" a la millora del servei que es dona als veïns. De fet, el manifest presentat reivindica que s'enforteixi des de la capital catalana el front antirepressiu i que sigui una ciutat de "llibertat i democràcia". "És l'hora de construir amplis blocs democràtics", conclouen.

