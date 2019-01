VÍDEO Així sona «Llàgrimes negres», la cançó més dura de Pupil·les sobre una violació

Aquest dimecres les valencianes Pupil·les han presentat Llàgrimes negres, la seva cançó més dura que té com a fil conductor una violació. La lletra del clip és un monòleg que està inspirat en el personatge de Ludovica, la protagonista de la novel·la Teoria general de l'oblit, de José Eduardo Agualusa.El dolor, la ràbia i la impotència són alguns dels elements que marquen la cançó, que al costat de V, Colps de puny i Cita prèvia, se suma als singles de major contingut feminista durant el 2018 i 2019. Al llarg d'aquest any, Pupil·les publicarà un EP que les recollirà totes.Pupil·les és un dels grups finalistes de la sistena edició dels Premis Martí Gasull i Roig a favor de la llengua catalana, per la seva tasca de normalitzar el valencià en el rap electrònic. El grup guanyador s'anunciarà aquest dilluns 4 de febrer durant l'acte de lliurament dels guardons, al teatre Poliorama de Barcelona.

