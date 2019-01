Marta Orriols s'emporta el Premi Òmnium de Novel·la amb «Aprendre a parlar amb les plantes»

Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, és l'obra guanyadora del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, que s'ha fet pública aquesta tarda a l'hotel Casa Bonay de Barcelona. Els altres dos finalistes han estat Melcior Comes, autor de Sobre la terra impura, i Pere Joan Martorell, amb La memòria de l’Oracle. L'acte ha estat presentat per Anna Guitart i ha lliuratr el guardó el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri de los Ríos, en absència del president de l’entitat Jordi Cuixart, empresonat sense judici des d’octubre de 2017.Orriols narra a Aprendre a parlar amb les plantes (Periscopi) la història de la Paula, una pediatra especialitzada en els infants recent nascuts, a qui una pèrdua sobtada la porta a un camí de reconstrucció personal en el qual lluitarà per reconciliar-se amb un món que ja no reconeix com a seu. El tema de la mort és un dels elements centrals de la narració.Les tres obres finalistes han emergit d'un llistat de vint-i-quatre novel·les que han estat seleccionades d'entre les publicades l'any 2018. Els títols van ser seleccionats per un comitè d’experts format per l’editor Bernat Puigtobella, el cap del servei de Biblioteques de la Generalitat, Josep Vives, i les llibreteres Mireia Perelló i Olga Federico. A partir d'aquesta tria, un jurat independent format per Maria Dasca, Roser Cabré, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo va seleccionar els tres finalistes.El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any és el millor dotat econòmicament a obra publicada: 20.000 euros directes a l'autor i 5.000 més per a promoció. És la segona edició d’aquest guardó, que té per objectiu posar en valor les obres en llengua catalana, fomentar la seva traducció i revitalitzar el sector. El guanyador de la primera edició va ser Raül Garrigasait amb la novel·la Els estranys.Hi havia molta gent a la Casa Bonay, on s'ha celebrat l'acte. Però no hi era tothom. Faltava el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, pres a Lledoners, que ha enviat una carta als assistents. Cuixart ha afirmat que el premi vol donar a les lletres catalanes la mateixa força que tenen les altres literatures del món. En referència a la seva situació, Cuixart ha assegurat que els presos "afrontaran el judici per salvar la democràcia i els drets civils" i ha advertit que "si algú pensa que renunciarem a un futur d'esperança, no coneix Òmnium Cultural". Ha citat Pere Quart quan deia que "encara som a la trinxera i la nostra arma són les paraules".Marcel Mauri ha intervingut per recordar que és la segona edició del premi que Jordi Cuixart viu empresonat. Mauri ha assegurat que les circumstàncies polítiques excepcionals no han truncat les activitats pròpies de l'entitat, que fa des de fa 57 anys. "Davant d'aquests intolerants i dels qui volen silenciar-nos, nosaltres posem més cultura", ha clamat el vicepresident d'Òmnium. Mauri ha dit que, davant el Suprem, Cuixart defensarà el model de país i d'escola que també defensa Òmnium.

