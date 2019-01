L'Audiència de Barcelona reobre el cas del trasplantament d'Abidal

L'Audiència de Barcelona ha reobert el cas del trasplantament de fetge d'Eric Abidal, exfutbolista del Barça i actual secretari tècnic del club blaugrana. L'alt tribunal català ha estimat el recurs de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contra l'arxivament de la causa i ha ordenat al jutjat d'instrucció 28 de la capital catalana que torni a posar en marxa la investigació.El cas, que investigava la presumpta compra d'un fetge per a Abidal per part del llavors president del club, Sandro Rosell, va ser arxivat pel jutge mesos enrere. I més endavant, a principis d'octubre , la reobertura del cas es va tornar a posar sobre la taula, però la magistrada va considerar que no hi ha noves proves que ho justifiquessin.

