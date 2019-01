Bon Preu defensa que el litigi entre els germans Font no ha tingut conseqüències en la companyia

Les diferències entre els germans Font sobre el valor del grup Bon Preu no preocupen "excessivament" l'estructura organitzativa de l'empresa osonenca. El director financer del grup, Pere Anglada, ha assenyalat que el litigi obert entre els dos principals accionistes, que fa anys que dura, "no han afectat en res".Segons ell, la prova és el llançament de nous serveis com el de la compra online a domicili que s'ha presentat aquest dimecres i que tenen previst posar en marxa a Vic i rodalia a finals de febrer. Amb una inversió inicial de 10 milions d'euros, l'objectiu és anar implementant el servei de forma progressiva arreu de Catalunya depenent l'acceptació que vagi tenint.Anglada ha avançat que Bon Preu tanca l'exercici 2018 amb una facturació de 1.350 milions, un 13% més que l'any anterior.

