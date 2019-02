El moviment veïnal de Nou Barris denuncia un «judici polític» contra dos dels seus líders

El moviment veïnal de Nou Barris té aquest dilluns una cita a la Ciutat de la Justícia. Dos dels seus líders, Filiberto Bravo i Toni Tallada, seran jutjats per presumptes delictes de desordres públics i danys, que els podrien suposar una condemna de dos anys i mig de presó. També s'asseurà al banc dels acusats el veí Steve Cole.El motiu, una acció de protesta duta a terme el 22 d'octubre de 2014 a la seu dels Serveis Socials de Ciutat Meridiana-Torre Baró-Vallbona. Més de tres anys després, Bravo i Tallada consideren que l'acusació de la Fiscalia busca "escapçar" el moviment popular del districte.El 22 d'octubre del 2014, desenes de veïns van desplaçar-se a la seu dels Serveis Socials després d'intentar evitar dos desnonaments al carrer de les Agudes. Allà, van demanar parlar amb els responsables, que s'hi van negar. Algunes persones van llençar testos a terra i d'altres, entre els quals Tallada, van tirar papers. Bravo ni tan sols era en el lloc dels fets durant la protesta, ja que estava reunit amb l'aleshores conseller de districte de CiU, Josep Centeno, que testificarà com a testimoni durant el judici.Bravo és el president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana i qualifica la causa oberta contra ells de "judici polític". Per això considera que és clau la implicació del moviment veïnal en el cas. Aquest dilluns els veïns estan cridats a manifestar-se a les portes de la Ciutat de la Justícia i la coordinadora d'entitats de Nou Barris i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona ja han fet públic el seu suport als activistes, així com ERC i la CUP.D'altra banda, Tallada era en el moment dels fets president del col·lectiu 500x20 en defensa del dret a l'habitatge a Nou Barris. També considera que el judici té una connotació política i assegura que té clara la seva defensa. "Jo només vaig llençar papers a terra per protestar davant la negativa dels responsables dels Serveis Socials a rebre'ns", recorda.En aquest sentit, Tallada sent que l'han convertit en un cap de turc. "Això és com si vas a una manifestació, el del teu darrere trenca un caixer però com que tu surts a la foto i et coneixen, t'acusen", argumenta en referència als veïns que van tirar testos al terra de les oficines municipals.Per Bravo el judici és una "burla". "Continuem sent el barri més pobre de Barcelona; què esperen, que morim callats?", es pregunta. "El que s'hauria de jutjar és la situació en què han de viure les famílies del barri", afegeix.Per la seva banda, Tallada considera que la negativa dels responsables dels Serveis Socials a rebre els veïns va escalfar els ànims. "En el context de desnonaments constants que patim, això els va fer enfadar", diu. L'ex president de 500x20 qualifica de "contestatària" l'actitud del moviment veïnal contra el govern de CiU, que en el seu moment va interposar una denúncia pels fets. Posteriorment, Barcelona en Comú la va retirar després d'arribar a l'alcaldia. Amb tot, la Fiscalia manté les acusacions.En un comunicat sobre el cas, l'associació de veïns que president Bavo i la Coordinadora d'associacions veïnals de Nou Barris recorden que els veïns de Ciutat Meridiana sobreviuen amb la renda més baixa de tota la ciutat i que les comitives judicials encarregades d'executar desnonaments "gairebé formen part del paisatge".Una situació especialment sagnant a Ciutat Meridiana, un barri conegut popularment com a Villa Deshaucio . Aquesta zona de la ciutat pateix més d'un desnonament al dia i les entitats veïnals asseguren que hi ha hagut un augment d'ocupacions, una opció que moltes vegades és l'única dels veïns per accedir a un habitatge.Les entitats també denuncien que els Serveis Socials estan saturats davant la "desolació" provocada per la crisi i les polítiques d'austeritat. En el seu comunicat, el moviment veïnal considera que amb aquest judici es criminalitza els activistes i qüestionen l'informe policial que ha servit de base per l'acusació.

