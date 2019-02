Cuixart, l'activista de la transversalitat

La imatge de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez enfilats sobre el cotxe de la Guàrdia Civil megàfon en mà va ser per desconvocar la mobilització del 20 de setembre a la seu d'Economia, però el sumari del judici de l'1-O l'ha convertit en tota una icona per acusar per rebel·lió els dos activistes. El president d'Òmnium, com Sànchez, està empresonat des del 16 d'octubre del 2017 i la fiscalia demana 17 anys de presó per a ell, mentre que l'Advocacia en sol·licita 8 per sedició. Cap dels dos ostentava una responsabilitat política en el moment dels fets, motiu pel qual el seu cas ha estat especialment qüestionat internacionalment.Cuixart era activista en el moment del seu empresonament i ho continua sent. No ha fet el salt a la política com sí que va decidir fer Sànchez a les eleccions del 21-D. Des de la presó sí que ha seguit liderant l'activitat d'Òmnium, que té com a objectiu bastir un front antirepressiu i transversal que aplegui el 80% dels catalans. L'escrit de defensa de Cuixart està plantejat com una "acusació a l'Estat" i desgrana un argumentari en el qual reivindica que no ha comès cap delicte perquè l'únic que ha fet ha estat participar en mobilitzacions pacífiques. Com altres dels presos polítics, el president d'Òmnium reivindica que els processats no són "la representació de cap derrota sinó el pas útil cap a la victòria". Ha estat un dels empresonats més crítics amb les discrepàncies partidistes dins de l'independentisme i ha reivindicat la necessitat de forjar nous lideratges.A continuació, tres articles clau per entendre quin paper tindrà Cuixart durant el judici:

