A presó un veí de Rubí per robar i abusar sexualment de prostitutes després de drogar-les

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dia 16 de gener un home de 32 anys, veí de Rubí, com a presumpte autor de diversos delictes d’àmbit sexual, contra la salut pública, robatori amb violència i defraudació de fluid elèctric.



La investigació es va iniciar el mes de novembre de l’any passat quan els investigadors de la comissaria de Granollers van tenir coneixement que diverses dones havien estat víctimes d’abusos sexuals, i que els fets guardaven nombroses similituds tot i que les víctimes no tenien relació entre elles.

L’home contactava amb dones que exercien la prostitució a través de pàgines web, i un cop fet el contacte, les recollia en un punt acordat per tots dos per portar-les a un dels dos pisos dels quals disposava: un a Rubí i un altre a Cànoves i Samalús. De camí, o un cop al pis, els subministrava drogues, i ja sota els seus efectes, abusava sexualment d'elles sense que les víctimes poguessin recordar res. Després els sostreia les seves pertinences i les deixava en algun lloc públic on eren trobades per algun ciutadà que alertava el 112.Després d’una acurada i exhaustiva investigació, els agents van estrènyer el cercle fins identificar qui podia ser el presumpte autor.El 19 de gener, a les 6.30h, els mossos van interceptar l’investigat quan arribava al seu pis de Rubí en companyia d’una dona. Parlant amb aquesta, els agents van poder comprovar que exercia la prostitució, i es van adonar que estava sota els efectes de les drogues.Aquell mateix dia, els policies van realitzar dues entrades i perquisicions ordenades pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Granollers als immobles de Rubí i Cànoves i Samalús, i durant l’escorcoll van localitzar tot tipus d’objectes de caire sexual, substàncies estupefaents, pastilles estimulants per facilitar l’erecció, roba interior femenina, cosmètics, documentació i objectes de les víctimes.A més, en el domicili de Rubí, els agents van localitzar una plantació de marihuana amb 330 plantes en diversos estats de creixement que eren propietat del detingut. També van comprovar que havia manipulat la instal·lació elèctrica de manera fraudulenta.El mateix 19 de gener, el detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Granollers, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.