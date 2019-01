L'advocat de Junqueras i Romeva demana tres setmanes entre l'anunci de la data i l'inici del judici

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha remès un escrit al Tribunal Suprem on es queixa per la difusió a través dels mitjans de comunicació de la possible data d'inici del judici i on els demana, a més, que es deixi un "temps suficient" entre l'assenyalament de les sessions i l'inici del judici per donar temps a les defenses a preparar l'estratègia i per a l'organització logística dels diferents equips.Segons Van den Eynde, aquest període hauria de ser de tres setmanes per garantir "el dret a la defensa" i la necessitat de protegir les condicions en que es desenvolupa. L'escrit es va registrar amb data del dilluns 28 de gener. Fins al moment, el Suprem encara no ha notificat la data d'inici del judici perquè abans ha de fer pública la interlocutòria d'admissió de prova. Sobre la taula, els set magistrats tenen els escrits de les acusacions i els de les 12 defenses. Només els de les defenses sumen 1.835 folis.Fins al moment, el 5 de febrer és l'única data orientativa que indica la intenció de començar el judici "pels voltants" d'aquesta data. Així ho va comunicar el president del tribunal, Manuel Marchena, al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta que li va enviar per demanar-li que preveiés el trasllat dels presos per tal que fossin a Madrid en aquesta data perquè "previsiblement" començaria el judici "pels volts" d'aquesta data.En una altra comunicació de la secretaria general d'Institucions Penitenciaries que es va notificar al Tribunal Suprem el 29 de gener, s'apuntava que el trasllat es faria el dia 1 de febrer. Fonts del tribunal havien apuntat la intenció de començar el judici entre finals de gener i principis de febrer.

