Qui omplirà el buit (polític) que deixa Josep Poblet?

Pere Segura, regidor d'Universitat, Cultura i Excel·lència a l'Ajuntament de Vila-seca Foto: Aj. de Vila-seca

Pere Segura, regidor d'Universitat, Cultura i Excel·lència, ha guanyat protagonisme en els darrers dies. Un clar exemple és que va ser ell qui va presentar la conferència que va pronunciar Josep Poblet ahir. A més, també va agafar molt de protagonisme en la tradicional arribada dels Reis Mags al municipi. En aquest acte, a principis de gener, Poblet va cedir molt d'espai a Segura, qui va fer part del parlament per rebre a Ses Majestats. Actualment és el president del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme.



Segura va néixer el 12 d'octubre del 1981, és enginyer superior de Camins, Canals i Ports i Postgrau en Gestió i Direcció de Projectes. Treballa en una empresa privada de suport a les infraestructures.

Manuela Moya, regidora de Serveis al Territori i Ensenyament a l'Ajuntament de Vila-seca. Foto: Aj. de Vila-seca

L'altre nom que sona és el de Manuela Moya Moya, regidora de Serveis al Territori i Ensenyament. És una persona ben valorada dins l'aparell polític i ha encapçalat iniciatives importants i destacables al municipi com a la campanya "Flors pel centre", al 2014. L'any passat, gràcies a aquesta aposta, Vila-seca va ser escollida per acollir el certamen de Viles Florides de Catalunya 2018.



Actualment ocupa els càrrecs de presidenta de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, portaveu adjunta del Grup Municipal de Convergència i Unió i és membre del Consell Rector del Patronat Municipal de Música.



Manuela Moya va néixer el 25 de desembre del 1967, és llicenciada en Dret i en Geografia i Història. És funcionària d'universitat.



No es descarta una tercera via i aquesta passa per la incorporació d'alguna figura mediàtica i important de la societat civil vila-secana. El PDECat podria optar per la sorpresa en les pròximes eleccions i trencar del tot amb el "poblestisme" però sembla una aposta arriscada quan Cs els està menjant la torrada.

Quim Nin, vicepresident primer de la Diputació de Tarragona ( dreta ). Foto: ACN

Josep Poblet deixa la política i també dos buits que necessiten candidats per poder-se omplir. L'alcalde de Vila-seca ha anunciat que no es presentarà a la reelecció després de 26 anys al capdavant del municipi i de 12 com a president de la Diputació de Tarragona. Les incògnites ja estan a l'ordre del dia i els cants de sirena ja comencen a sonar de qui podria ser l'escollit o escollida per portar la bandera del PDECat a Vila-seca amb la sortida de Poblet i qui serà capaç, en cas que els resultats de les eleccions ho permetin, d'ocupar la cadira de president de l'ens supramunicipal.Poblet no va voler revelar qui seria el nou alcaldable i per tant, qui tindrà la pressió de tornar a revalidar l'alcaldia en un moment en què els partits unionistes, sobretot Ciutadans, sembla que poden acabar amb l'hegemonia de CiU al municipi del Tarragonès.Abanderar el "pobletisme" serà una tasca complicada al municipi de Vila-seca. A la persona que accepti ser el substitut de l'actual alcalde com a cap de llista li espera una aventura política dura, molt dura. De moment, els noms que més sonen són de dos regidors de l'actual equip de govern, com Pere Segura i Manuela Moya.Josep Cruset, que estava cridat a ser el seu successor al capdavant de la Diputació, va ser nomenat president del Port de Tarragona pel conseller Damià Calvet. El màxim representant de l'Autoritat Portuària va renunciar al càrrec d'alcalde de Riudoms i també a la vicepresidència de l'ens supramunicipal.Abans d'aquests moviments, la Diputació va fitxar Quim Nin, un dels màxims aspirants a ocupar la cadira que deixa Poblet. Va prendre possessió com a diputat de la Diputació de Tarragona arran de la renúncia de Montserrat Carrera el passat mes d'agost i un mes més tard era nomenat diputat delegat de la Presidència. Un càrrec que, segons Poblet "no està fet a mida", com denunciava ERC i la CUP.Amb la renúncia de Cruset, des del 21 de desembre ja és el nou vicepresident primer de la Diputació de Tarragona i també el nou portaveu del grup polític de Convergència i Unió, càrrec que ocupava l'actual president del Port.Quim Nin és l'alcalde d'Albinyana, al Baix Penedès, des del 1999. Ha ocupat alts càrrecs polítics, vinculats al Govern. L'any 2010 va ser nomenat delegat del Govern a Tarragona. També ha estat secretari general de Presidència, des del 2016 fins al 2018. Elsa Artadi no va renovar la confiança en Nin i el va deixar fora del seu equip.L'aspiració de Nin a ser el president passen perquè el PDECat obtingui uns bons resultats en les eleccions municipals d'enguany i que sigui el partit que posa les condicions per a negociar amb els altres grups.

