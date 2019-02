Sànchez, escuder de la mobilització

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són els dos dirigents que més temps porten empresonats. En concret, des del 16 d'octubre del 2017. Com a president de l'ANC en aquell moment, Sànchez és considerat una de les veus clau per a la mobilització del 20 de setembre a les portes de la conselleria d'Economia, que el jutge instructor Pablo Llarena ha arribat a comparar amb una "presa d'hostatges amb trets a l'aire". La Fiscalia demana per a Sànchez 17 anys de presó per rebel·lió, mentre que l'Advocacia en sol·licita 8.Sànchez va concórrer a les eleccions del 21-D a la llista de Junts per Catalunya, és diputat i ara ha assumit la presidència de la Crida Nacional impulsada per Carles Puigdemont. Va ser també un dels presos que va fer la vaga de fam per forçar al Tribunal Constitucional a resoldre els recursos presentats. La seva estratègia de defensa passarà per denunciar que s'està fent un "judici contra les urnes i la democràcia" i subratllar que Sànchez era una activista en el moment dels fets, motiu pel qual considera que se l'està utilitzant com a "cap de turc". La seva activitat política posterior entén que ha de quedar fora del procés judicial.A continuació, tres peces clau per entendre el paper que tindrà Jordi Sànchez al judici:

