Forcadell, la presidenta de les urnes

Carme Forcadell va ser, a ulls de l'acusació, "promotora" clau del procés català no només com a presidenta del Parlament en el moment en què es van aprovar les lleis de desconnexió i fer la declaració d'independència, sinó també anteriorment com a presidenta de l'ANC. La Fiscalia demana per a ella 17 anys de presó per rebel·lió, mentre que l'Advocacia en sol·licita 10 per sedició. Es dona la circumstància que és l'única membre de la mesa de l'anterior legislatura que serà jutjada pel Tribunal Suprem i no pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Empresonada des del març de l'any passat, defensarà al judici que no va participar de la cadena de presa de decisions per convocar i celebrar el referèndum de l'1-O i que, com a presidenta del Parlament, va actuar sempre seguint el reglament i per defensar la llibertat d'expressió i la sobirania de la cambra catalana. Forcadell creu que se l'està criminalitzant per haver presidit l'Assemblea, l'entitat que va capitalitzar bona part de l'impuls popular del procés independentista. No vol dedicar-se més a la política, però sí a la lluita feminista. De fet, l'ha començat a la presó de Mas d'Enric, tal com va explicar ael novembre de l'any passat.A continuació, tres peces clau per entendre el paper que tindrà Forcadell al judici:

