Els familiars dels presos reclamen «serenor i fermesa» de cara al judici

▶ La presidenta de l'@ACDretsCivils, @mlluisvall, intervé en nom de l'associació a l'acte de suport institucional a les preses i presos polítics i a les seves famílies. pic.twitter.com/HG0dwyG4in — Govern. Generalitat (@govern) 30 de gener de 2019

Acte solemne al Palau de la Generalitat abans de l'imminent trasllat dels presos a Madrid i de l'inici del judici al Tribunal Suprem. El president Quim Torra ha rebut al Pati dels Tarongers una delegació dels familiars dels dirigents empresonats en el qual també han participat membres del Govern i representants dels grups parlamentaris sobiranistes. L'encarregada d'encetar l'acte ha estat Meritxell Lluís, presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACPDC) i dona de Josep Rull."Ara ha arribat el moment d'anar cap a Madrid. Durant aquests mesos, els presos i les preses s'han preparat el judici a consciència, sabent que no han comès cap delicte de rebel·lió, sedició nimalversació. Ho afronten amb fortalesa i serenor, és una oportunitat per denunciar les arbitrarietats judicials", ha recalcat Lluís. "Fem com ells: serenor, fermesa i oportunitat. Ajudeu-nos a donar tota l'energia pacífica. Ara toca ser forts i serens", ha indicat la presidenta de l'Associació. Segons ella, no tenen voluntat de "renunciar a res".Aquest missatge de "serenor" arriba precisament en el moment en què el trasllat pot comportar mobilitzacions ciutadanes a la presó de Lledoners. Si no hi ha cap novetat, el trànsit dels dirigents encausats s'hauria de fer aquest divendres, tot i que encara no hi ha cap data fixada per a l'inici del judici.Entre els assistents hi hagut representants de l'Ajuntament de Barcelona, com ara els tinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens. Lluís Llach, exdiputat de Junts pel Sí i ara al capdavant del consell assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, també ha estat al Pati dels Tarongers.

