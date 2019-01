La CUP torna a forçar un debat sobre la via unilateral al Parlament

La CUP ha registrat avui una moció al Parlament perquè el ple torni a debatre sobre la via unilateral per assolir la independència. Els cupaires fan aquest gest després que ni en la presentació de la Crida ni en la conferència política d'Oriol Junqueras es fessin referències a aquesta opció.En concret, els anticapitalistes demanen "avançar unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació, desenvolupant sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, sense acceptar les limitacions de l'estat espanyol ni el seu marc jurídic".Així mateix, segons ha avançat RAC1 , la moció demana aturar qualsevol diàleg polític amb l'estat espanyol que no tingui com a condició prèvia el reconeixement del dret a l'autodeterminació i l'alliberament dels presos. D'altra banda, els cupaires insten el Govern a desobeir el sostre de despesa que marquen els pressupostos espanyols i el FLA.

