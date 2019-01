La intel·ligència artificial, protagonista del «circ de tres pistes» del Mobile

El Mobile World Congress (MWC) ja escalfa motors per l'edició d'enguany a Barcelona. El conseller delegat de l'empresa organitzadora del Congrés GSMA, John Hoffman, ha estat l'encarregat de presentar l'edició aquest dimecres en un acte celebrat a les instal·lacions de Fira de Barcelona a L'Hospitalet de Llobregat. La intel·ligència artificial, la connectivitat intel·ligent i el 5G seran els grans protagonistes d'un certamen que, si res no canvia, es desenvoluparà mentre els treballadors del metro de Barcelona fan vaga.El MWC se celebrarà simultàniament als recintes de la Fira a L'Hospitalet i Montjuïc i també a La Farga , per la qual cosa Hoffman ha batejat el certamen com un "circ de tres pistes". La central serà la de Fira Barcelona a l'Hospitalet, mentre que el recinte de Montjuïc se centrarà específicament en les star-ups i La Farga acollirà el programa Yomo, dedicat a les noves tecnologies i el jovent.L'arribada del 5GUn mes abans que comenci el congrés, ja es coneixen alguns dels detalls que es podran veure. Per exemple, la presentació del nou mòbil 5G de Huawei. De fet, el 5G serà en bona part protagonista del certamen, amb multitud d'expositors que presentaran les seves novetats en relació a aquesta tecnologia que representa un pas més en la connectivitat mòbil i en la domòtica.La privacitat del consumidor, la seguretat o la confiança digital seran altres àmbits en què els expositors es fixaran especialment enguany.Hoffman també ha posat l'accent en l'impacte econòmic que, segons els organitzadors, suposa el MWC a la ciutat i l'ha xifrat en 473 milions d'euros. Amb tot, no ha detallat quins seran els beneficiaris directes d'aquest impacte.Pel que fa a llocs de treball, enguany el Mobile en preveu crear 13.900 de temporals, tant directes com indirectes, la qual cosa suposaria un lleuger augment respecte dels 13.000 que es van crear l'any passat.Més de 2.400 expositors de 200 països prendran part al congrés i també hi seran presents 170 delegacions governamentals. Pel que fa als assistents, la previsió dels organitzadors és acollir 107.000 persones, la qual cosa suposaria igualar el registre de l'edició del 2018. Hoffman, però, ha insistit a l'hora de prioritzar el factor qualitatiu per sobre del quantitatiu. "Volem la flor i nata", ha assegurat. Sens dubte, que l'entrada més econòmica al saló costi 799 euros ajudarà a filtrar l'assistència, com a mínim per criteris econòmics.A banda de passar pels estands dels expositors, els visitants també podran assistir a més de 500 conferències. Hoffman ha reconegut que el MWC ha d'encarar el repte de potenciar la presència femenina entre les conferenciants, ja que enguany només un 32% són dones.Per compensar-ho, el MWC torna a programar el Women4Tech, un espai del saló específicament dedicat a les dones i en què s'entregaran els premis GLOMO a les dones que més hagin destacat en el sector tecnològic.Hoffman ha volgut treure ferro a la convocatòria de vaga dels treballadors de metro coincidint amb els dies del Mobile i ho ha qualificat com un "factor de risc". "Som optimistes i esperem que s'acabi solucionant o suposi un impacte mínim", ha dit.El responsable de GSMA, però, ha recordat que no és el primer factor de risc que es troben a les portes de la celebració d'un MWC a Barcelona. Sense anar més lluny, el 2018 la prèvia del certamen va estar marcada per la declaració d'independència fallida de Catalunya. "Afortunadament va acabar no sent un factor de confusió i ho vam poder superar", ha assegurat Hoffman, que ha reconegut que els responsables del Mobile van valorar traslladar el certamen a una altra ciutat.Hoffman no ha volgut aclarir el futur del MWC un cop acabi el contracte firmat per celebrar-lo a Barcelona fins al 2023. Tot i això, és evident que GSMA continua creient en la capital catalana, com ho demostra el fet que ja es van polint detalls de cara a l'edició del 2020. El primer que s'ha fet públic és una aliança amb el festival Sònar per instal·lar a Montjuïc un espai del MWC dedicat a la música i la tecnologia.A banda de qüestions tècniques, Hoffman també ha deixat clar que celebrar el MWC a Barcelona també es deu a aspectes més mundans. Per exemple, el bon temps, els àpats i les "activitats per adults" que, segons ha assegurat durant la presentació, fan més agradable la visita als congressistes.

