Calvo reivindica la «qualitat» i el «prestigi» de la justícia espanyola a les portes del judici

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Cavo, ha defensat aquest dimecres la “qualitat extraordinària” i el “prestigi” de la justícia espanyola a les portes del judici de l’1-O. Poques hores abans que el Tribunal Suprem faci pública la data de la fase oral, la vicepresidenta ha assegurat que el seu executiu espera que en aquesta nova fase “la Justícia actuï amb la normalitat impecable amb que ho fa constantment en aquest procés”.En aquest sentit ha reiterat el “respecte” del govern espanyol a les decisions dels jutges, malgrat que ha recordat que l’executiu ha dit en altres ocasions que hagués preferit “mesures cautelars diferents de la de la presó preventiva”. En tot cas, “respectem la decisió judicial de no atorgar-les”, ha sentenciat.Calvo ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu on ha acusat el PP i Cs de pretendre patrimonialitzar la Constitució sense tenir en compte el compliment íntegre de la carta magna. Ha recordat que la convocatòria de la bilateral amb Catalunya “està a l’Estatut i forma part de l’aplicació del nostre model territorial”. “Ens hem d’anar acostumant al que diu la Constitució sencera”, ha dit abans de criticar les “confusions” dels dos grups de l’oposició.En aquest sentit ha emplaçat el PP i Cs a actuar amb la “lleialtat” amb què ho va fer el PSOE respecte al govern de Mariano Rajoy, i s’ha preguntat si existeix algun altre mètode o fòrmula de resolució del conflicte a Catalunya que no passi per “reconèixer la situació” des de “l’estricte compliment de la legalitat” per defensar que Catalunya segueixi formant part de l’Estat.“Aquesta és una qüestió on el govern només està demanant la lleialtat que per sort vam ser capaços de demostrar com a grup del PSOE quan l’anterior govern la va necessitar”, ha recordat abans de destacar que el seu executiu s’ha reunit 45 vegades amb la Generalitat de Catalunya i ha activat estructures que malgrat que formaven part de lleis encara estaven per constituir, com la Conferència Sectorial de Seguretat.Segons Calvo, en la resolució del conflicte a Catalunya “no hi ha altra alternativa que la llei i el diàleg”, malgrat que no existeixen formules “ràpides ni màgiques”, i cal actuar amb fets i no amb paraules.Pel que fa a les eleccions, ha insistit en la línia del que va apuntar aquest dimarts la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va advertir d’un possible avançament electoral si no hi ha pressupostos. En tot cas la vicepresidenta ha recordat que la convocatòria d’eleccions és una competència exclusiva del president.Calvo també ha denunciat els intents de “bloqueig” del PP i de Ciutadans a les iniciatives del govern espanyol, que utilitzen la seva majoria a la Mesa del Congrés dels Diputats per assegurar que no prosperen les seves iniciatives.Pel que fa als pressupostos, ha assegurat que el seu executiu ja “els està negociant” tot i que no ha concretat amb qui, i contràriament al que ha afirmat el Banc d’Espanya, Calvo ha afirmat que els comptes incorporen una previsió d’ingressos “prudent”.La vicepresidenta també ha defensat el paper del govern espanyol en la crisi a Veneçuela, on Sánchez ha actuat “sota el paraigües de la UE”, que “d’una manera ponderada” actua per “preservar la pau i la convivència entre veneçolans i que la democràcia veneçolana en surti enfortida”. Segons Calvo, l’Estat mantindrà la “posició comuna amb Europa” i ha donat un temps “raonable” perquè Maduro convoqui eleccions “lliures i segures jurídicament”.

