La referència de Junqueras a la «fugida» de Puigdemont torna a tensar la relació

"Tots sabem on érem i el que vam fer, jo sempre he dit que tindré paciència fins a la sentència, després cadascú explicarà el que hagi d'explicar". Aquesta va ser la resposta de Carles Puigdemont a les paraules expressades per Oriol Junqueras, líder d'ERC, en una entrevista al diari francès Le Figaro en la qual assenyalava que s'havia quedat a Catalunya "per responsabilitat" després de la declaració de la independència."Sòcrates, Sèneca o Ciceró van tenir la possibilitat de fugir, però no ho van fer, i aquesta responsabilitat cívica i ètica m'impressiona molt. Nosaltres tenim, desgraciadament, la possibilitat de viure la presó des de l'interior. Que un responsable polític conegui la realitat des d'aquest altre costat té, crec, un valor ètic", destacava Junqueras.Aquesta topada pública suposa tornar a tensar les relacions entre els dos dirigents, que en els últims mesos han intentat trobar ponts de diàleg a través de cartes i de visites de persones de confiança de Junqueras a Waterloo. També, segons La Vanguardia, la dona de Puigdemont, Marcela Topor, va visitar el líder d'ERC a Lledoners.

