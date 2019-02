Junqueras, la figura clau del judici

"Qui realment té por és l'Estat". Amb aquesta convicció afronta Oriol Junqueras el judici de l'1-O. L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC serà, sens dubte, la principal figura política sobre la qual pivotarà la vista davant del Tribunal Suprem. La Fiscalia demana per a ell 25 anys de presó per rebel·lió agreujada per malversació, mentre que l'Advocacia en sol·licita 12 per sedició i malversació. En absència de Carles Puigdemont, l'acusació veu en ell el principal responsable de l'1-O i de la declaració d'independència.Malgrat les dures peticions de condemna que recau sobre les seves esquenes, Junqueras, que va ser empresonat el 2 de novembre del 2017, considera que la repressió és "una etapa necessària" per seguir avançant per un camí "factible" cap a la República. La seva estratègia de defensa basada en assenyalar "les febleses" de l'Estat per destapar el "règim del 78" serà també la pauta d'una precampanya de les municipals i europees que, com va dir a la conferència del 29 de gener, ha de servir per erigir ERC en el pal de paller d'una majoria àmplia independentista. I és que el judici avançarà al mateix temps que s'acosta uns comicis en el qual el líder d'ERC és cap de cartell.A continuació, tres peces clau per entendre el paper de Junqueras al judici:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor