«Els cursos d'autodefensa personal són una necessitat per a les dones»

Xavier Costa (Sant Celoni, 1976) practica arts marcials des de petit, és instructor d'autodefensa personal i dirigeix els seus cursos i tallers a dones maltractades o bé que tinguin por de sortir soles pel carrer. També ho fa per a nens i nenes que pateixen bullying. Els cursos són gratuïts i només cal que els Ajuntaments facilitin un espai per poder-se portar a terme. En aquesta entrevista explica per què cal fer aquesta activitat.- Són tallers d'autodefensa personal bàsics dirigits a les dones i no cal que tinguin cap mena d'experiència, ni un estat físic determinat per poder-lo exercir. Totes estan preparades per fer-ho.- Malauradament sí. Les dades són les que són i les dones cada vegada se senten més insegures. Amb aquests cursos pretenem aportar unes tècniques molt concretes perquè en cas d'intent d'una agressió tinguin l'oportunitat de poder sortir il·leses. Es tracta d'una qüestió de seguretat per a elles mateixes. També d'autoestima.- En aquest sentit, explicar que els cursos són específics per a dones i concretament a les que pateixen violència masclista, però no pas únicament a elles. També a totes aquelles dones que, sense patir violència de la seva parella, tenen por de sortir soles al carrer o d'anar a un caixer automàtic, és a dir que busquen la tranquil·litat necessària per no haver d'estar mirant constantment al seu voltant si algú les segueix.- No. El tractament és diferenciat. En el primer cas hem de ser molt més sensibles. No som psicòlegs però sí que hem d'esbrinar la manera perquè les dones maltractades que volen fer un taller d'aquestes cartacterístiques tinguin confiança. És un procés que ha d'anar poc a poc. En el segon cas és una qüestió que volen sentir-se segures i, per tant, podem anar més directes a ensenyar les tècniques d'autodefensa.- I tant! Jo ja fa molts anys que faig classes totalment gratuïtes i el que vull és que les dones se sentin segures i sense por. Per això et deia que treballem molt els aspectes psicològics parlant molt amb les persones ja que cada persona és un món i totes tenen els seus sentiments que no necessàriament han de ser coincidents.- Sí. Les tècniques que es porten a terme i que es treballen són simulacres que s'acosten molt a la realitat que les persones agredides o que potencialment poden ser agredides es poden trobar a casa o al carrer. El que passa és que quan es troben en la situació real moltes vegades queden bloquejades i per això es treballa el tema mental.- Sí, també. L'autodefensa comença per aquí, evitar el conflicte. Cal dir, que els cursos no estan dirigits a ensenyar a picar o fer mal, l'objectiu és la defensa.Són tècniques bàsiques que s'aprenen amb molta facilitat, per tant amb poques classes n'hi ha prou.- La veritat és que no és pas gens fàcil per a elles. Hem de treballar amb prudència i molt de tacte. Una vegada han fet el primer pas el que no podem fer els instructors és començar a ensenyar les tècniques. Abans hem de generar un ambient idoni de confiança mútua i anar pas a pas. D'alguna manera és allò de treballar amb psicologia.- Dir d'entrada que malauradament també hi ha molts casos de bullying infantil, sempre ha existit. La feina per tractar aquests casos és diferent en relació amb els adults i també és diferent si el que ho pateix és una nena o un nen. En aquest sentit, la majoria dels casos que es donen en nenes els provoca inseguretat, tristor, allunyades de la gent. En canvi els nens es tornen més agressius. S'han de treballar aquests factors amb molt de respecte, afecte i estimació. S'utilitzen tècniques de jocs que els ajuda a potenciar l'autoestima i al final surten els resultats.- Sí, tant jo com els meus companys tenim les nostres feines respectives i aquests cursos per nosaltres són com fer un bé social. Si els ajuntaments ens criden o ens aporten un local ho fem amb molt de gust. Ara estem a l'Alpha Gym de Breda.

