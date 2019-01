Sis mesos de presó per deixar que el seu cosí de 10 anys conduís sol un tractor en una desfilada a Lleida

El veí de Lleida de 21 anys que va deixar que el seu cosí de només 10 conduís sol un tractor a la desfilada de la Batalla de les Flors de Lleida ha acceptat sis mesos de presó i un any de retirada de carnet per un delicte de conducció temerària com a inductor i cooperador necessari.Els fets van tenir lloc l'11 de maig de 2017 cap a dos quarts de set de la tarda. El tractor que conduïa el nen arrossegava una de les carrosses participants a la Batalla de les Flors de Lleida, un dels actes més multitudinaris de la festa major de la capital del Segrià. Segons l'escrit de la Fiscalia, en el moment que el nen va ser sorprès portant el tractor, el menor conduïa sol a la cabina, sense cap acompanyant. L'acusat, responsable del vehicle, anava caminant al costat del tractor que transportava un remolc amb deu persones.Van ser agents de la Guàrdia Urbana de Lleida que, en veure els fets, van aturar el vehicle a la Rambla de Ferran -a l'altura de la parròquia del Carme- i van identificar el noi, que posteriorment va prestar declaració a la comissaria. La policia local va enviar l'informe al jutjat, que després d'analitzar-lo va veure indicis de delicte.El ministeri públic demanava inicialment un any de presó i tres anys de retirada de carnet. Les parts però, van arribar ahir a un acord per rebaixar aquesta pena, després que l'acusat reconegués els fets, i van evitar així el judici que s'havia de celebrar al penal 3 de Lleida.

