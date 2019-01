Correus utilitzarà les seves oficines per fer de banc en pobles on no n'hi ha

Correus utilitzarà la seva xarxa de 2.400 oficines que té a tot Espanya per realitzar tràmits administratius d'organismes públics, Hisenda o Direcció General de Trànsit i d'empreses privades com bancs, segons ha anunciat aquest dimarts el president de l'empresa pública postal, Juan Manuel Serrano.Es tracta de seguir l'exemple de l'acord dut a terme amb la DGT per a la distribució de més d'un milió de distintius mediambientals en les oficines de Correus que ha tingut lloc aquest Nadal. "Tot el que vulguin realitzar les administracions públiques o les empreses privades ho podem assumir", ha dit Serrano. A la demarcació de Lleida, per exemple, hi ha un total de 131 municipis que no tenen oficina bancària, uns 39.000 veïns.Entre aquestes gestions figuren la tramitació de llicències com les de pesca o caça, el lliurament de documents per respondre als requeriments d'Hisenda sense haver d'acudir a la seu ni demanar cita prèvia o la renovació del carnet de conduir.

