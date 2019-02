Pau Molins, el «rocker» solidari que vol tornar totes les pilotes

"Aquest 2019 es compliran els primers 25 anys de Molins Defensa Penal. I dels dotze acusats que seran jutjats al Tribunal Suprem, set seran defensats per advocats que han estat o s'han format en aquest bufet". En fa gala Pau Molins (Barcelona, 1962), el lletrat que portarà la defensa de Santi Vila al judici de l'1-O, i un dels professionals de més trajectòria i prestigi penal de Catalunya, després de 33 anys exercint com a penalista. Fill menor d'onze germans, Molins no amaga l'admiració que sent per la seva família, Climent Molins, que defineix com "d'empresaris amb molts enginyers i pocs advocats". La nineta dels seus ulls, però, és el bufet que ell mateix va crear el 1994, després d'associar-se amb el catedràtic de dret penal Jesús María Silva.Molins Defensa Penal compta actualment amb tres socis, entre els quals Jordi Pina -advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull-. Molins no ha amagat mai la seva connexió personal i professional amb l'antiga Convergència. Militant de CDC en ple pujolisme, per les seves mans han passat defenses de destacats dirigents convergents, com ara Lluís Prenafeta. També va ser l'encarregat de redactar la querella de CiU contra Pasqual Maragall pel cas 3%, i entre altres causes mediàtiques, relata ell mateix a, consta la defensa de Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull pel cas del Palau de la Música, la defensa de la infanta Cristina pel cas Nóos, la defensa d'Irene Rigau pel 9-N o la de l'expresident del Barça Sandro Rosell.No sempre es guanya, admet, però la passió que sent pel món penal sempre ha estat vocacional. Que Molins hagi portat tots aquests casos no ha estat casualitat, com tampoc ho és la defensa de Santi Vila: "Tan sols li puc dir que el meu germà Joaquim va coincidir a la política amb Vila". El germà de Pau Molins va ser el successor de Miquel Roca i Junyent com a portaveu de CiU al Congrés i també va trepitjar el món de la política local com a candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Malgrat que a Pau Molins se l'ha ubicat sempre a l'òrbita de Convergència, des del 2014 que ja no milita en cap de les sigles de l'espai neoconvergent.L'advocat ha preparat una estratègia de defensa que no està estrictament lligada al compromís independentista de la resta d'acusats. En l'escrit de defensa presentat al Suprem, l'advocat de l'exconseller d'Empresa i Coneixement va assenyalar que "fins al final de la carrera política" Vila sempre va ser partidari de "promoure accions polítiques de consens, contràries a estratègies unilaterals" , al temps que remarcava que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència.Per a Molins, però, el cas de Vila "tan sols és diferent en el sentit que no l'acusen ni de rebel·lió ni de sedició". I assegura que "en la resta, tot és exactament igual". L'advocat ha treballat puntualment coordinat "amb la resta de defenses en allò que ha estat necessari".Llicenciat en Dret i màster en Dret Penal pe la Universitat de Barcelona (UB), durant la seva trajectòria també destaca la de diputat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona fins el 2001. Però, si alguna cosa sorprèn, és una de les seves principals passions: la música i, especialment, el món del rock. Molins és la cara visible del grup PorFinViernes, que va néixer el 1997 i que fa concerts benèfics a la sala Luz de Gas. En realitat, admet, són un grup d'amics de diferents professions i, en el seu cas, canta i toca la pandereta en diversos hits de Maná, El canto del Loco, Fito&Fitipaldis, Pink Floyd, Tina Turnes o Dire Straits."També m'agrada el tennis i el pàdel, i he estat deu anys vocal de la junta directiva del Real Club de Tennis de Barcelona", explica l'advocat. Del 2012 fins al 2018 ha ostentat el càrrec de secretari de l'entitat. En aquest esport, i com en el dret penal, es tracta de retornar la pilota amb força i precisió, per guanyar cada punt. A Molins li agrada guanyar.

