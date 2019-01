International Trial Watch no entén les «reticències» del Suprem amb els observadors

"Si el Suprem té tan clar que serà just no entenem que hi hagi reticències amb què els observadors internacionals puguin acreditar-ho i determinar-ho", ha apuntat Anaïs Franquesa, portaveu de la plataforma International Trial Watch, en declaracions a Catalunya Ràdio aquest dimecres.Franquesa ha subratllat que és a la sala on es percep com és un procés judicial, el clima, les respostes i fins i tot els "riures que es poden generar com a reacció", i no a través d'una pantalla, on només apareix qui parla. Franquesa ha respost així a la fiscal general de l'Estat, que va opinar dilluns que no calen observadors internacionals perquè el judici es retransmet en directe.Franquesa ha negat que vinguin "de part", i ha repassat algunes de les organitzacions internacionals que aniran a Madrid, entitats que fa anys que treballen i que són molt reconegudes. "Dir això és un desconeixement bastant gran de la tasca d'observació", ha constatat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor