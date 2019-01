​Trànsit estudia la implantació d'un carril segregat per a motocicletes a l'autopista C-58

L'ampliació de dos carrils entre Sabadell i Badia Foto: Albert Hernàndez

El Servei Català de Trànsit està estudiant dur a terme una prova pilot al Vallès. Es tracta d’implantar un carril segregat per a motocicletes a la C-58, amb la finalitat de descongestionar la via i donar una major seguretat aquest vehicle de les dues rodes. Tanmateix, des de Trànsit han remarcat aque el projecte “està encara en fase d’estudi”.D’altra banda, l’organisme ha admès que l’autopista del Vallès “és una de les candidates més importants” on desenvolupar la mesura, encara que hi ha “altres opcions” que no es descarten.Sigui com sigui, la C-58 ha superat l’equador de les obres que s’estan fent en el tram entre Terrassa i Badia , que s’han de traduir en un tercer carril entre la ciutat egarenca i Sant Quirze -de quatre quilometres- i un quart per facilitar les entrades i sortides, mentre que entre Sabadell i Badia s’afegiran dos carrils per enllaçar amb l’AP-7/B-30 . Per això, sembla que la via sembla la més indicada, però Trànsit no ha pres una decisió definitiva.La creació de carrils segregats per a certs vehicles no és nova a la comarca. La millor mostra contemporània és la construcció del carril BUS-VAO, que va entrar en funcionament a finals d’octubre de 2012 per fomentar el transport públic i descongestionar la C-58. Inicialment, estava reservada al transport públic que unia el Vallès i Barcelona, però es va ampliar a motocicletes, cotxes ecològics, turismes i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Es comença a intuir l'ampliació de l'autopista del Vallès. Foto: Albert Hernàndez

