Josep Poblet, home fort i bandera de CDC al Camp de Tarragona

Josep Fèlix Ballesteros i Josep Poblet, en una imatge d'arxiu Foto: Jonathan Oca

Vint-i-sis anys després d'assolir l'alcaldia de Vila-seca, ininterrompudament, ha saltat la sorpresa. Aquest dimarts, Josep Poblet (Vila-seca 1956) ha anunciat que deixa la política. El també president de la Diputació ha traslladat aquesta decisió que ja és irrevocable i que ara caldrà veure com omple aquest buit el seu partit, el PDECat.L'actual alcalde de Vila-seca sempre ha lluït l'etiqueta d'home fort de CDC al Camp de Tarragona però no s'ha vestit amb la versió independentista del PDECat. Poblet no ha estat taxatiu en temes claus del procés català, la seva estratègia ha estat la d'enviar sempre pilotes fora i no posicionar-se clarament a favor del trencament de Catalunya amb Espanya.Poblet ha seguit el seu instint fins que ara podria haver vist les orelles al llop. El vila-secà ha estat amo i senyor dels comicis municipals des del 1993, aconseguint majories absolutes, un fet que li ha permès fer i desfer sense pràcticament oposició. En els primers que va partir com a alcaldable va aconseguir 10 regidors dels 17 que formaven el consistori l'any 1995. Quatre anys més tard, Poblet va tornar a revalidar l'alcaldia sumant dos regidors més, 12 de 17, el mateix resultat que l'any 2003. Al 2007 en va perdre un però seguia tenint un coixí gairebé insultant, 11 de 17.La xifra de regidors va créixer exponencialment al municipi entre el 2007 i el 2011. En aquest últim, el consistori va passar de 17 a 21 regidors. Poblet, seguint amb els bons resultats es va imposar als seus rivals polítics i va aconseguir 15 de 21 cadires disponibles. En les darreres eleccions, l'any 2015, l'alcalde convergent va aconseguir ser la llista més votada però va fregar el desastre, va estar a punt de perdre la majoria al consistori i van obtenir un 11 de 21.La irrupció amb força de Cs, que ja té tres regidors al municipi i la victòria d'aquest partit en les eleccions del 21-D a Vila-seca, han posat en alerta Poblet que podria haver decidit abandonar el vaixell abans que s'enfonsi i passi a mans unionistes. Poblet sempre podrà dir que mentre ell s'ha presentat a unes eleccions, el seu partit les ha guanyat per golejada i que ha representat Catalunya des de l'elit, ja que el convergent va ser diputat al Parlament entre els anys 2003 i 2006 i en una segona etapa, entre 2010 i el 2011. Polític sí, però estrateg encara més.Poblet, llicenciat en Geografia i Història, ha aconseguit passar a la història política del país pels seus 30 anys dedicats a la política i per haver alçat la bandera de Tarragona el més amunt possible. La seva última aposta, tot i que no és un treball en equip, ha estat la d'impulsar la regió del coneixement, un projecte que ha encapçalat la Diputació al costat de la Universitat Rovira i Virgili.El president de la Diputació (des del 2007) també va ser clau en la història més recent de Tarragona, com ha estat la celebració dels Jocs Mediterranis. Poblet sempre va creure en aquest projecte i tenia el poder en un ens que li permet remenar les cireres. Allà on no podia arribar l'Ajuntament, ho feia la Diputació. Quan els tràmits s'encallaven, sobretot els econòmics, sortia Poblet dient que era capaç de deixar els diners per poder tirar endavant el projecte. En definitiva, el nom de Poblet -com a representant de l'ens supramunicipal- llueix a moltes façanes d'equipaments en els quals hi han invertit.A banda, juntament amb Pere Granados (alcalde de Salou), ha abanderat la lluita per captar un projecte important per a la demarcació, i concretament per al Camp, ja es digui BCN World o Hard Rock Entertainment World, el qual sembla que ja comença a caminar, ara sí, amb pas ferm.De tota la seva carrera política, una de les lloses que més li han pesat ha estat la seva imputació en el cas Innova. Però un dels cops més durs, sense cap mena de dubte, és la imputació de la seva dona, Ester Ventura, en la mateixa causa. Poblet va ser imputat l'any 2014 i després de la instrucció, la CUP -denunciant i acusació en la causa- demana 10 anys de presó, per a ell i també per a l'arquitecte Jorge Batesteza per les obres del CAP del municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor