VÍDEO Josep Bou diu que vol eliminar els carrils bici de Barcelona

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona vol eliminar els carrils bici "que no tenen sentit" i retornar aquest espai al vehicle privat: "Sense el cotxe, Barcelona no és Barcelona", ha dit en un acte organitzat per les associacions Barcelona Oberta i Fundació Barcelona Comerç. Segons ell, la creació de carrils destinats a bicicletes perjudica l'activitat econòmica.D'altra banda, ha dit també que si ell fos alcalde aturaria el pla de superilles impulsat pel govern d'Ada Colau i "no deixaria ni un sol manter" al carrer. De fet, durant la seva intervenció, Bou ha criticat amb duresa la gestió de l'alcaldessa i s'ha mostrat partidari de reforçar la Guàrdia Urbana perquè pugui actuar en temes com els manters, els narcopisos o les ocupacions.Tot plegat, ho podeu veure en aquest vídeo de betevé

