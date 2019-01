El Parlament britànic demana a May que torni a negociar el Brexit

El Parlament britànic ha marcat aquest dimarts al vespre les línies mestres del que vol que sigui l'acord per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, i ha demanat a May que torni a Brussel·les a renegociar. En una sèrie de votacions, els diputats a Westminster han aprovat una esmena que rebutja que el Regne Unit pugui sortir de la UE sense acord.Els parlamentaris també han votat a favor d'una altra esmena que demana buscar "alternatives" amb Brussel·les al pla de contingència irlandès, l'anomenat "backstop", que no té suports a la cambra i que ha estat un dels punts més polèmics del pacte entre la primera ministra Theresa May i la UE.En aquest sentit, la cambra ha acceptat avalar l'acord de May i la UE si s'elimina el backstop. En concret, l'esmena aprovada demana que "es substitueixi el pla de contingència per Irlanda del Nord per alternatives per evitar una frontera dura" i afirma que la cambra "dona suport a marxar de la UE amb un pacte i, per tant, donaria suport a l'acord de sortida si hi hagués aquest canvi".La primera ministra britànica, Theresa May, havia donat suport a aquesta esmena com a part del seu esforç per anar a Brussel·les i requerir la reobertura de les negociacions. Una situació, però, que la Unió Europea no ha garantit.D'altra banda, l'esmena que rebutja la sortida de la UE sense acord, ha estat una derrota pel govern, ja que no hi donava suport explícitament. L'esmena, que s'ha aprovat per 318 vots a favor i 310 en contra, l'havien promogut dos diputats, un laborista i una conservadora.Finalment, durant la sèrie de votacions, els diputats també han rebutjat tirar endavant una esmena de la laborista Yvette Cooper que oferia promoure una llei per dotar al Parlament britànic de poder per controlar més directament el Brexit. En concret, defensava que la nova llei obligués a May a posposar el Brexit si no s'hagués assolit un acord el 26 de febrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor