​VÍDEO Tangana entre els jugadors del Getafe i el València després d'un partit trepidant

@elchiringuitotv tangana ente valencia y Getafe ya q la liga y media set no os lo pasa #chiringuitovalencia pic.twitter.com/SdodOCGGX0 — rafviel (@rafael65181822) 29 de gener de 2019

Tremendo pleito en el pase de Valencia!

Vergonzoso lo ocurrido en el final del Valencia-Getafe por Copa del Rey, trifulcas, peleas y expulsados, lamentable, se esperan sanciones.. pic.twitter.com/gkntm50X8j — Kary castillo (@karycastillod) 30 de gener de 2019

#Video Valencia dio vuelta un resultado histórico a falta de 1' para el final y los jugadores de Getafe explotaron. ¡Qué picante se puso la cosa en Mestalla! https://t.co/vSpVcOKtaK — SportsCenter (@SC_ESPN) 30 de gener de 2019

Trepidant partit el que s’ha viscut aquesta nit a Mestalla, entre el València i el Getafe. Un autèntic matx de Copa del Rei, amb jugades polèmiques que van passar pel VAR, un munt de targetes, algunes de vermelles i èpica i tangana final.El València havia de remuntar un 1-0 del partit d’anada per entrar a les semifinals. Les coses es van complicar quan el Getafe va marcar el 0-1 en el primer minut del partit. Però els blancs no es van donar per vençuts i van continua posant setge a la porteria dels madrilenys. I van obtenir el premi al minut 61, quan Rodrigo va marcar l’empat.L’expulsió de Djené, uns minuts més tard, va incrementar la pressió sobre el Getafe. I així es va arribar al minut 90, amb un empat. El València necessitava dos gols per capgirar l’eliminatòria... i ho va fer! En el temps de descompte, Rodrigo va tornar a marcar dos gols, obtenint un hat trick i fent esclatar la bogeria a Mestalla.Quan es va acabar el partit es va generar un espectacle deplorable. Els jugadors dels dos equips es van estomacar al mig del camp i van continuar al túnel de vestidors. Ho podeu veure als vídeos.

