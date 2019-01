Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, deixa la política

Josep Poblet deixa la política activa i posa fi a una carrera de més de 30 anys. Així ho ha anunciat aquest dimarts el president de la Diputació de Tarragona i alcalde de Vila-Seca, en un acte celebrat en el Gran Palas Hotel, davant d'unes 600 persones. No optarà a la reelecció a les eleccions municipals, pel qual també deixarà la presidència de la Diputació.Alcalde des del 1993 i president des del 2007, Poblet va aconseguir ser investit a l'òrgan de la Diputació amb els vots de Convergencia, PSC i PP en un moment en el que estava imputat pel Cas Innova.Poblet considera que ha" arribat l'hora de la noves generacions" i dona per finalitzada la seva etapa política i, considera que ha d'obrir una altra "etapa personal". "És hora també de finalitzar el meu temps de les responsabilitats públiques al vostre servei. Ho crec sincerament", ha afirmat.I ha afegit: "Em heu de escoltar ara amb el cor una paraula que surt del fons dels meus sentiments, i aquí sí que no us engany: és una sola paraula: gràcies, moltíssimes gràcies", ha dit entre aplaudiments.

