Pepu Hernández, exseleccionador espanyol de bàsquet, candidat del PSOE a l'alcaldia de Madrid

José Vicente Hernández Fernández, conegut com a Pepu Hernández, serà el candidat del PSOE per a l'alcaldia de Madrid. Segons ha avançat La Sexta , l'exseleccionador de bàsquet espanyol que va dur l'equip dels Gasol, Navarro i companyia a l'or del Mundial de 2006, serà l'encarregat de competir amb Manuela Carmena.Hernández, una llegenda del bàsquet com a entrenador del CB Estudiantes, també va ser entrenador de la Penya de Badalona durant la temporada 2010-2011. Una de les seves gestes més pletòriques va ser la de comandar la selecció espanyola en el Mundial 2006, contra Grècia, guanyant l'or. L'equip el formaven:Pau Gasol, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Alex Mumbrú, Jorge Garbajosa, Marc Gasol, Carlos Jiménez i Felipe Reyes.

